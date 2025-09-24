Vụ cướp điện thoại của người bán hàng rong bên đường gây bức xúc: Bắt một phụ nữ

VB (Tổng hợp)| 24/09/2025 14:33

Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ một trong hai nghi phạm liên quan đến vụ cướp điện thoại của bà N.T.T.T. (SN 1979, người khuyết tật, ngụ phường Long An), người sau đó đã treo cổ tự tử. Lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng còn lại.

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Long An, khoảng 17h47 ngày 21/9, bà T. đang sử dụng điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ trước nhà thì một đôi nam nữ đi xe máy ghé lại giả vờ mua ổi. Người phụ nữ bất ngờ giật chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

cuop.jpg
Hình ảnh vụ việc. 

Đến 9h sáng 22/9, gia đình phát hiện bà T. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Do bà T. bị tật nguyền, mắc bệnh lao phổi, gia đình lo hậu sự nên không báo công an ngay. Đến ngày 23/9, em gái nạn nhân mới trình báo sự việc.

Từ nguồn tin, công an nhanh chóng xác định hai nghi phạm là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, trú xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993, quê An Giang). Trúc sau đó bị bắt giữ và thừa nhận cùng Đạt thực hiện vụ cướp, đem điện thoại đi cầm cố lấy 300.000 đồng.

cuop-2(1).jpg
Thị Trúc tại cơ quan CA

Theo lời khai, trước đó cả hai thuê nhà nghỉ tại phường Long An rồi bàn nhau đi cướp tài sản. Sau khi gây án, họ tiếp tục ở nhà nghỉ tại khu vực cầu Ván. Đến sáng 23/9, Đạt rủ Trúc đi bệnh viện tìm tài sản trộm cắp nhưng Trúc từ chối. Hiện Đạt bỏ trốn, chưa rõ tung tích.

Cơ quan chức năng cho biết, bà T. bị sốt bại liệt từ nhỏ dẫn đến chậm phát triển trí tuệ, liệt tứ chi mức độ trung bình, động kinh, được xác định là tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ. Bà sống cùng mẹ già 68 tuổi, không chồng con.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đăng tải dữ liệu camera lên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến thương xót và phẫn nộ. Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục truy xét Nguyễn Tiến Đạt và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

