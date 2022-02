Vụ Cục trưởng Cục Lãnh sự bị khởi tố: Không có vùng cấm, bất kể là ai!

Theo bà Hằng, từ chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam ở Vũ Hán về nước vào đầu tháng 2/2020 đến nay, các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh gây ra, phối hợp với các hãng hàng không triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa công dân khoảng 240.000 từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn.

"Bộ Ngoại giao chỉ đạo thực hiện nghiêm túc thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát nhất là liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, lãnh sự, bảo hộ công dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái tư tưởng đạo đức chính trị, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa, loại bỏ mọi hành vi tiêu cực lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân, giữ gìn bản sắc và truyền thống tốt đẹp của ngành ngoại giao, phục vụ tốt hơn hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao" - bà Hằng cho hay.

Trước đó, ngày 27/1, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Cơ quan An ninh điều tra ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và lệnh khám xét đối với 4 bị can là các cán bộ Cục Lãnh sự nêu trên.

Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên.