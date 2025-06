Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Người tố cáo làm việc với Công an

Chiều 9-6, ông LQN (người tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh), cho biết sáng cùng ngày ông đã có buổi làm việc với Công an. Cụ thể, ông N đã làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Hậu Giang về thông tin tố cáo.

Cũng theo ông N, buổi làm việc diễn ra rất nghiêm túc, các cán bộ Công an đã lắng nghe các ý kiến trình bày của ông. Theo ông N, tại buổi làm việc, các cán bộ Công an đã hỏi ông về nội dung, các hình ảnh mà ông đăng tải trên mạng xã hội.