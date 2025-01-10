Vũ công 'Đây chính là nhảy đường phố' qua đời ở tuổi 30

Ngày 1/10, Yahoo đưa tin vũ công từng tham gia Đây chính là nhảy đường phố (Street dance of China) mùa 5 - Giải Hiểu Đông - được xác nhận đã qua đời tại Thành Đô, Trung Quốc sau thời gian cấp cứu bất thành.

Nguồn tin đã xác nhận nam vũ công qua đời vào rạng sáng 29/9 tại Thành Đô. Phóng viên Yangtze Evening News liên hệ với gia đình và được xác nhận thông tin. Anh trai của Giải Hiểu Đông cho biết người thân hiện quá đau buồn, đang lo hậu sự, nhiều họ hàng từ xa gấp rút trở về để kịp dự tang lễ.