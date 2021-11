Vụ công an vây bắt kẻ dùng súng cố thủ ở Đồng Nai: Nghi phạm dâm ô với cháu ruột

Bước đầu, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh khai nhận, khoảng 7h sáng cùng ngày anh ta đang ở trong một nhà nghỉ tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) thì lực lượng công an xã vào kiểm tra. Do trong người mang khẩu súng bắn đạn chì nên đối tượng này vội trốn ra ngoài.



Trên đường đi từ Xuân Lộc đến TP Long Khánh thì bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra. Lúc này, Hoàng Anh bất ngờ bung cửa xe nhảy xuống bỏ chạy vào nhà dân ở khu vực Suối Chồn (ấp Bàu Cối, phường Bảo Quang, TP Long Khánh) cố thủ, khống chế chủ nhà buộc đưa chìa khóa xe máy để làm phương tiện bỏ chạy.



Bị Công an huyện Xuân Lộc phối hợp cùng Công an TP Long Khánh vây bắt, đối tượng đã xuống xe bỏ chạy vào nhà của anh L.V.H. (ở xã Bảo Quang, TP.Long Khánh) cố thủ.



Thời điểm này, anh ta đã dùng súng gí vào đầu người em trai, rồi dùng bình ga và bom xăng để khống chế. Manh động hơn, Hoàng Anh còn bắn nhiều phát vào lực lượng công an đang bao vây bên ngoài.

Từng dâm ô với cháu ruột trước khi bị bắt



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kiên trì tổ chức vận động, áp sát đối tượng. Đến hơn 12h30 trưa cùng ngày, các lực lượng đồng loạt tấn công, trấn áp, khống chế và bắt được đối tượng.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 súng đạn bắn chì, 2 chai xăng tự chế.