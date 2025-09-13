Vụ con riêng bị mẹ kế hành hạ: Cha của em ở đâu?

Thư của đứa bé được share từ tài khoản Facebook Thiên Thanh

Ngày nay, tôi thật sự sợ hãi khi đọc lá thư dài 4 trang của cậu bé sống với mẹ kế, sợ hãi khi trên Facebook cứ chốc lát hiện lên những hình ảnh cắt từ camera. Trong bức “tâm thư”, bé trai nói về bị mẹ kế bạo hành về thể chất và tinh thần trong thời gian dài. Có đoạn viết: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”.

Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) đã tiếp nhận vụ việc để xác thực thông tin và chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng xâu chuỗi nhiều vụ án đau lòng liên quan mối quan hệ con riêng - mẹ ghẻ, tôi biết vẫn có những đứa con riêng đang phải đi qua tháng năm tuổi thơ theo cách tàn nhẫn, khắc nghiệt đến khó tin.

Thế gian rộng lớn, yêu và lấy một người đã gãy đổ hôn nhân và có con riêng là sự lựa chọn của bạn. Đã là lựa chọn thì xin hãy suy nghĩ cho thấu đáo và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Tôi đã từng nói đi nói lại với cô em họ tôi nhiều lần khi cô ấy quyết định lấy người đàn ông có cô con gái riêng 4 tuổi. Rằng em phải suy nghĩ thật kỹ, xem mình có đủ tình thương và bao dung với quá khứ của anh ấy không? Em có vượt qua được sự ích kỷ hờn ghen trong tình cảm vốn gần như là bản chất của đàn bà không? Đường đi ở nhân gian nhiều lắm, hãy lượng sức mình, đừng chủ quan hay bị lóa mắt vì sự hấp dẫn ở tiền tài, sự hấp dẫn của ái tình mà dẫn mình vào con đường hại người, hại mình...

Cô em tôi qua 3 năm chần chừ cũng quyết định tiến tới hôn nhân với người đàn ông ấy. Làm mẹ đứa con mình mang nặng đẻ đau đã khó, làm mẹ kế khó hơn gấp nhiều lần. Nhất là khi em sinh 2 cháu nhỏ sinh đôi. Không biết bao lần em gọi cho tôi, dằn dặt, tủi thân thậm chí cả khóc lóc trầm cảm phải đi tìm bác sĩ. 14 năm, mọi thứ cũng đã qua. Gia đình em giờ tương đối ổn, các con thương nhau, nhất là bé gái con riêng của chồng - con thương mẹ kế như mẹ ruột.

Không ít lần nghĩ đến em tôi thầm cảm phục. Yêu thương con của người khác - nhất là con của người đàn bà từng có một chặng yêu thương với chồng mình - không hề dễ. Em quả có tình yêu lớn thật sự với chồng, và hơn cả là một trái tim nhân hậu với đứa trẻ.

Ảnh minh họa - Freepik

Xã hội bây giờ, chuyện ly hôn không còn là chuyện hiếm. Theo thống kê, ở Hà Nội năm 2024 có 146.400 vụ ly hôn; TPHCM là 263.300. Thiết nghĩ, không ai, không có lí do gì ngăn cấm từng ấy những người dang dở hôn nhân đi tìm hạnh phúc khác. Thế nhưng, khi đã nhận nuôi con, không thể viện cớ bận rộn mà lơ là việc quan tâm đến con.

Tôi không tin một người cha (người mẹ) có trách nhiệm, có tiếng nói trong gia đình mà để cho mẹ kế (hay cha dượng) có thể ra tay hành hạ con mình. Như bé trai trong bức tâm thư đang gây xôn xao mạng xã hội kia, cha của em ở đâu khi em một mình hứng chịu những nhục mạ khắc nghiệt tàn ác của mẹ kế? Mẹ em có còn không? Bà đang ở đâu? Ông bà, cô dì chú bác nội ngoại đâu rồi? Người lớn trong gia đình ở đâu mà để một đứa trẻ bơ vơ?

Giữa thế kỷ 21, phải nghe câu chuyện như cổ tích mẹ ghẻ con chồng như ngàn năm trước, với trái tim một người mẹ, tôi thật sự không cầm lòng nổi!