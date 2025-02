Vụ cô gái rơi khỏi ô tô đang chạy trên đường: Quá say nên tự lột đồ?

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai nhận do say quá nên tự lột đồ chứ không ai bắt ép. Còn người kéo người phụ nữ này khi ngã ra khỏi xe là tài xế đi cùng", vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 4/2, mạng xã hội "dậy sóng" với đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh tượng bất ngờ xảy ra trên một tuyến đường ở thành phố Vinh.

Chiếc xe con đang lưu thông, cánh cửa phía sau bất ngờ bật ra. Từ trong xe, một phụ nữ không mặc quần áo bị văng xuống đường. Ngay lúc đó, tài xế kịp thời dừng xe và một bàn tay nhanh chóng kéo cô gái trở lại vào trong xe.