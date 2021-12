Vụ cô gái quỳ trong shop quần áo: Chủ shop phải đối mặt với những tội danh nào?

Your browser does not support the audio element.

Như đã thông tin, liên quan tới vụ việc nữ sinh bị đánh đập, cắt áo ngực xảy ra tại shop quần áo Mai Hường (số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), Công an Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992) về tội Làm nhục người khác và Cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Điều tra (CQĐT) cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Chủ shop Mai Hường tại cơ quan công an.

Trao đổi với VietNamNet về vụ việc, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, không thể lấy một cái sai để giải quyết với một cái sai. Pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết đối với một hành vi vi phạm pháp luật.

Pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người.