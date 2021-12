Vụ cô gái quỳ gối trong shop quần áo: Gia đình quá nghèo, đông con!

Your browser does not support the audio element.

Vụ việc nữ sinh V.T.T.M. (SN 2004), học sinh Trường THPT Sầm Sơn, trú tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn bị hành hung, quay clip làm nhục gây xôn xao dư luận những ngày qua đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, đại diện Phòng LĐ-TB&XH thành phố Sầm Sơn đã cử cán bộ đi thẩm tra, xác minh sự việc.