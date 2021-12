Vụ cô gái quỳ gối khóc thảm thiết: Vì sao thu giữ hàng tại shop thời trang?

Your browser does not support the audio element.

Dư luận đang xôn xao về sự việc cô gái trẻ bị đánh, phải quỳ gối trên nền nhà và liên tục gào khóc, van xin tại một shop thời trang. Trong khi đó, một người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang liên tục quát mắng, túm tóc, tay cầm một chiếc kéo có hành vi cắt tóc cô gái.

Qua xác minh những hình ảnh mà clip ghi lại được xác định xảy ra tại shop thời trang Mai Hường, có địa chỉ tại số 93, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những khu phố sầm uất bậc nhất tại Thanh Hóa.