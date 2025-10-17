Vụ chuyển nhượng tiền đạo của MU đã hoàn tất 90% nhưng...

Manchester United đã chi hơn 200 triệu bảng Anh cho các bản hợp đồng mới trong mùa hè vừa qua, nhưng đội của Ruben Amorim không thành công trong việc theo đuổi tất cả các mục tiêu hàng đầu của họ. Theo đó, vụ chuyển nhượng tiền đạo Liam Delap của Manchester United đã đổ vỡ vào giờ chót.

Có nguồn tin cho biết vụ chuyển nhượng tiền đạo U-21 Anh Liam Delap sang MU gần như đã được chốt trước khi anh thay đổi quyết định vào phút chót. Thay vào đó, Delap gia nhập Chelsea, với cơ hội được chơi bóng tại Champions League được cho là một yếu tố.

MU chỉ cách chiếc vé dự Champions League trong... "90 phút", nhưng lại để thua trận chung kết Europa League trước Tottenham tại Bilbao. MU vẫn có thể lôi kéo những tài năng hàng đầu đến Old Trafford, nhưng Delap dường như là ngôi sao đầu tiên mà MU bỏ lỡ sau khi không thể giành vé dự Champions League.