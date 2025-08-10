Vụ chuyển nhượng Mainoo của MU có thể kết thúc nhanh chóng

Nếu Mainoo hoàn tất việc chuyển đến nhà vô địch Serie A, anh sẽ được sát cánh cùng cựu tiền vệ của Quỷ Đỏ, Scott McTominay, tại Naples. Tuyển thủ Scotland đã nổi lên như một cầu thủ được người hâm mộ yêu mến sau khi chuyển đến Napoli từ MU hơn một năm trước.

McTominay đóng vai trò quan trọng chức vô địch Serie A của Napoli mùa trước, mặc dù bị coi là người thừa tại Old Trafford. Mainoo vẫn chưa giành được suất đá chính tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim mùa này, chỉ chơi vỏn vẹn 113 phút cho đến nay.

Tuyển thủ Anh Mainoo đã yêu cầu rời Old Trafford vào mùa hè này để đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên, nhưng MU vẫn kiên quyết giữ anh ở lại. Trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Amorim tuyên bố: "Tôi muốn Kobbie Mainoo ở lại. Cậu ấy cần phải chiến đấu cho vị trí của mình và chúng tôi cần Kobbie Mainoo. Vì vậy, điều đó sẽ không thay đổi.

Phần còn lại tôi không biết sẽ kết thúc thế nào. Tôi hiểu rằng những cầu thủ không được ra sân lúc này rất thất vọng, nhưng mọi người đều có cơ hội ra sân như nhau. Bạn phải chiến đấu hết mình, cạnh tranh để được ra sân thi đấu".