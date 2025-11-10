Inter Miami đã được trao cơ hội tái hợp Neymar với Lionel Messi và Luis Suarez, tờ Daily Mail (Anh) dùng cụm từ "chấn động" khi đưa tin về việc này. Bộ ba trên đã tạo thành một hàng công đầy thú vị và đáng sợ khi còn ở Barcelona. Mặc dù tất cả đều đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Miami được cho là đang xem xét ý tưởng đưa ba ngôi sao này tái hợp với nhau cho một cuộc phiêu lưu cuối cùng ở MLS.

Neymar gia nhập CLB quê hương ở Brazil là Santos vào tháng 1 theo hợp đồng sáu tháng, sau khi hợp đồng của anh với Al Ittihad bị chấm dứt. Neymar đã gia hạn hợp đồng với Santos đến tháng 12, do đó anh sẽ được tự do đàm phán với các CLB khác từ cuối năm nay. Do đó, vụ chuyển nhượng chấn động tái hợp Neymar với Messi tại Inter Miami là hoàn toàn có khả năng xảy ra.