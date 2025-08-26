Vụ chú ba Minh và 'mũi kim độc' của truyền thông

Xoay quanh vụ chú ba Minh (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) bị cộng đồng mạng khai thác thông tin rầm rộ hơn 10 ngày nay, đến ngày 25/8/2025, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng được chia sẻ trên mạng. Ảnh: FB Nghệ An

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn khi chú ba Minh bị rò rỉ dữ liệu cá nhân, công khai họ tên, địa chỉ, số nhà, hoàn cảnh, tài chính, dễ dẫn đến hành vi giả tạo, lừa đảo, quấy rối… Không quay phim, ghi hình, đăng tải thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng; không thổi phồng, bóp méo sự thật, cần tôn trọng quyền riêng tư của người dân và giữ gìn an ninh trật tự địa phương là những khuyến cáo từ phía Công an tỉnh Đồng Tháp.

Giữa tháng 8/2025, cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng với câu chuyện cô Giao thông qua tài khoản Facebook Phong Bụi đã kết nối được với gia đình tại Nghệ An, thất lạc 29 năm. Khi các con đón về quê đoàn tụ, cô đã để lại chú Minh ngày đêm thờ thẫn ngóng chờ trong căn nhà cũ, nơi bến đò mòn gót chân của hai người hằng ngày bán vé số mưu sinh.

Với gương mặt phúc hậu, ánh mắt xoáy thấu tâm can, chú Minh gieo rắc thương cảm vào lòng người trong cảnh ngộ bẽ bàng phải đột ngột cắt lìa người thương đã có với nhau hơn 10 năm tình chồng nghĩa vợ.

Không rõ vì thương hay vì view, mỗi ngày có hàng chục Youtuber, TikToker… đến tìm chú Minh để quay clip và xốc xáo cả xóm bình yên, lục tung mọi mối quan hệ liên quan chú Minh - cô Giao để khai thác. Nhiều thông tin sai lệch, thổi phồng, thêu dệt, không được kiểm chứng đã lan truyền trên mạng khiến người đọc rối rắm, hoang mang hoặc vô tình trở thành kênh phát tán nếu lầm tin.

Một trong những mũi kim tẩm độc được các “thợ dệt” truyền thông tạo ra là chú Minh được cộng đồng mạng cho tiền tỷ chỉ khoảng 1 tuần sau khi cô Giao rời đi. Thực tế, số tiền chú nhận không đúng như vậy.

Một thông tin làm thỏa mãn tất cả những ai nôn nóng mong chờ cái kết viên mãn “châu về Hợp Phố” là tin con gái cô Giao gọi điện cho chú Minh thông báo “mẹ cháu sắp trở về với chú”.

Nhưng đó là tin giả. Người đưa tin không ngại cắt ghép hình ảnh minh họa là nụ cười rạng rỡ của chú ba Minh đối lập với vẻ u sầu và dòng nước mắt chực trào từ tâm trạng người “lạc vợ”.

Cô Giao khóc trong khoảnh khắc tiễn biệt người thương - Ảnh cắt từ clip FB Phong Bụi

Hàng trăm bài viết đăng tải trên mạng xã hội và hàng ngàn bình luận thể hiện xoay quanh 2 nội dung chính:

Thứ nhất và cơ bản nhất là chỉ trích những người con của cô Giao rằng đã quá lạnh lùng, vô tình vô nghĩa với người đã cưu mang mẹ mình trên bước đường lưu lạc vào Nam. Người con trai nằng nặc đòi đưa mẹ về ngay, thậm chí không kịp ăn bữa cháo gà mà chú Minh đã mua chịu người vợ lớn, dự định thết đãi. Đó là tình tiết minh họa “ăn tiền” nhất cho luận điểm này.

Câu nói “mẹ phải về, không về cũng trói đưa về” người con trai thốt ra trong tình thế giằng co căng thẳng là một điểm trừ to tướng trong mắt “ban giám khảo” mạng.

Có ý kiến cảnh báo gay gắt: “Đúng là cha nào con nấy, cha bạo hành, vũ phu thì giờ con cũng thế. Phần đời còn lại, bà Giao cũng sẽ chẳng yên lành gì đâu”. Những lời thanh minh “do cảm xúc dồn nén, do thiếu thốn tình mẹ nên anh mới lỡ lời thế” trở thành lạc điệu trong làn sóng chê trách, phản đối.

Nhiều người cho rằng các con ích kỷ khi bắt ép mẹ về ngay trong ngày và nhân danh tình yêu thương, sự vẹn toàn gia đình mà không đoái hoài đến tình cảm, nỗi lòng, sự sẵn sàng của mẹ. Hơn nữa, chú Minh là người ơn đã giúp mẹ và chính chú Minh là người gợi ý cho mẹ kết nối gia đình để “gia đình biết bà vẫn còn sống”.

Đồng thời một số cư dân mạng đã mạnh bạo phát ngôn tiêu cực rằng các con đưa mẹ về để đùn cho mẹ trách nhiệm chăm bố mà các con ngao ngán, chứ chẳng phải vì thực tâm yêu thương hay cần có mẹ để bù đắp lại quãng đời 29 năm đằng đẵng xa cách.

Thứ hai, cộng đồng mạng "bình loạn" về sức mạnh vạn năng của đồng tiền. Từ tấm vải thêu tiền tỷ, người ác mồm ác miệng cho rằng cô Giao nếu quay về với chú Minh chỉ vì tiền.

Điều này xúc phạm lòng tự trọng của cô Giao và gây tổn thương sâu sắc cho mối quan hệ vốn đầm ấm, “hạt muối cắn đôi” của 2 người. Chiều ngược lại, hình ảnh ngôi nhà khang trang trong ngày đoàn tụ gia đình cũng khiến cộng động mạng đặt vấn đề “cô Giao ham chăn êm nệm ấm đã vội quên thuở hàn vi với chú Minh”.

Một điều đáng lưu tâm ở trường hợp này là yếu tố pháp luật dường như bị lãng quên trong những cơn lốc cuồn cuộn của cảm xúc: thương cảm, bất bình, hụt hẫng, hy vọng...

Với chú Minh, dù có là “chân ái” đi nữa thì cũng là mối quan hệ trái pháp luật nếu cô Giao vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân với người chồng ở Nghệ An. Các YouTuber hỏi dồn ép, chú Minh chỉ nhắn gửi những lời lẽ chừng mực đến cho cô Giao: "Ráng giữ gìn sức khỏe".

Thấy cô Giao được chồng ôm hôn, chú không ghen vì ý thức lâu nay mình mượn vợ của người ta, sao có thể... ghen ngược.

Hội Phụ nữ, Chính quyền địa phương nên đồng hành, thấu hiểu nguyện vọng thực sự của cô Giao, của gia đình để có những tư vấn, hướng dẫn phù hợp theo hướng thượng tôn pháp luật, tôn trọng tự do, bình đẳng, bảo vệ phụ nữ, người cao tuổi; tạo điều kiện cho họ được sống cuộc sống đúng như lòng mình mong mỏi.