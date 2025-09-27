Vụ chồng sát hại vợ và 2 người đàn ông: Đồng nghiệp tiết lộ bất ngờ về Vũ Phương Nhung

Liên quan vụ 3 người bị sát hại trong đêm tại Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nghi phạm Vũ Phương Nhung. Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp của Nhung tại Công ty TNHH I.T.L.V.N (KCN Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) bất ngờ.

Anh N.B.N.S. (31 tuổi), đồng nghiệp từng làm việc lâu năm và ngồi gần Nhung, cho biết anh nhiều lần hỗ trợ sửa máy in tem cho Nhung. Theo anh S., Nhung là người hiền lành, kín tiếng, sống tình cảm và hòa đồng với đồng nghiệp.

Được biết, quê của Nhung ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba (cũ), nay là xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ.