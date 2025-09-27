Vụ chồng sát hại vợ và 2 người đàn ông: Đồng nghiệp tiết lộ bất ngờ về Vũ Phương Nhung

Đức Hoàng| 27/09/2025 12:15

Đồng nghiệp của Vũ Phương Nhung bàng hoàng chia sẻ, không thể tin người hiền lành, ít nói như nghi phạm lại gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ.

Liên quan vụ 3 người bị sát hại trong đêm tại Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nghi phạm Vũ Phương Nhung. Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp của Nhung tại Công ty TNHH I.T.L.V.N (KCN Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) bất ngờ.

Anh N.B.N.S. (31 tuổi), đồng nghiệp từng làm việc lâu năm và ngồi gần Nhung, cho biết anh nhiều lần hỗ trợ sửa máy in tem cho Nhung. Theo anh S., Nhung là người hiền lành, kín tiếng, sống tình cảm và hòa đồng với đồng nghiệp.

Được biết, quê của Nhung ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba (cũ), nay là xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ.

W-vu phuong nhung 2.jpg
Hiện trường nơi nghi phạm ra tay sát hại anh Nguyễn Văn N. và chị Cao Thị Y. Ảnh: N.S

Chị Cao Thị Y. - vợ của Nhung - từng làm việc tại Công ty TNHH I.T.L.V.N nhưng đã nghỉ và hiện làm ở một doanh nghiệp khác trong KCN Phú Hà.

“Tôi cũng như nhiều người trong công ty cảm thấy sốc, không thể tin nổi Nhung lại có thể gây ra vụ thảm án như vậy”, anh S. chia sẻ.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 26/9, trên đoạn đường trong KCN Phú Hà, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm tử vong anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, quê xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, quê xã Liên Minh, Phú Thọ).

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, Phú Thọ) và tiếp tục dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

vu phuong nhung 3.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - trực tiếp lấy lời khai nghi phạm Vũ Phương Nhung. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình và chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy tìm đối tượng.

Chỉ trong chưa đầy 2 giờ, công an đã bắt giữ được Vũ Phương Nhung - nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

* Tên đồng nghiệp của nghi phạm và công ty nơi nghi phạm làm việc đã được viết tắt

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vu-chong-sat-hai-vo-va-2-nguoi-dan-ong-dong-nghiep-tiet-lo-bat-ngo-ve-nghi-pham-2446611.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/vu-chong-sat-hai-vo-va-2-nguoi-dan-ong-dong-nghiep-tiet-lo-bat-ngo-ve-nghi-pham-2446611.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Vụ chồng sát hại vợ và 2 người đàn ông: Đồng nghiệp tiết lộ bất ngờ về Vũ Phương Nhung
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO