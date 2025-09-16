Ngày 16-9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã có thông báo về việc không chấp nhận việc xin hoãn chấp hành hình phạt tù đối với người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt - bị án trong vụ "chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi" mà PLO từng phản ánh.

Theo đó, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa cho rằng người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt không thuộc trường hợp được hoãn thi hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 67 Bộ luật Hình sự.

Gia đình sẽ rơi vào bế tắc nếu anh Kiệt phải thi hành án 3 năm tù. Ảnh: HH

Trước đó, bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (sinh ngày 25 tháng 10 năm 2000, ngụ tổ dân phố 7, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt ba năm tù giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau đó, bị cáo Kiệt có đơn gửi TAND Khu vực 4 xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do là lao động duy nhất trong gia đình.