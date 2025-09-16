Ngày 16-9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã có thông báo về việc không chấp nhận việc xin hoãn chấp hành hình phạt tù đối với người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt - bị án trong vụ "chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi" mà PLO từng phản ánh.
Theo đó, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa cho rằng người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt không thuộc trường hợp được hoãn thi hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 67 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (sinh ngày 25 tháng 10 năm 2000, ngụ tổ dân phố 7, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt ba năm tù giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Sau đó, bị cáo Kiệt có đơn gửi TAND Khu vực 4 xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do là lao động duy nhất trong gia đình.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu, TAND Khu vực 4 không đồng ý đơn xin hoãn thi hành án của bị cáo Kiệt.
TAND Khu vực 4 đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc thi hành án hình sự đối với người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt.
Hoãn chấp hành hình phạt tù
1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:
c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
(Trích Điều 67 BLHS)
Trao đổi với PV, bị cáo Trần Huỳnh Kiệt cho biết sẽ có đơn khiếu nại thông báo của TAND Khu vực 4.
Bị cáo Kiệt cho rằng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân là lao động duy nhất trong gia đình (làm thợ sơn) để nuôi vợ và hai con nhỏ (từ 1 tuổi đến dưới 4 tuổi).
"Nếu phải chấp hành hình phạt 3 năm tù theo quyết định thi hành án phạt tù ngay tại thời điểm này thì vợ và hai con nhỏ của tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn", bị cáo Kiệt nói.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 1-2021, Trần Huỳnh Kiệt (sinh năm 2000) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh ngày 8-3-2006) gặp và quen nhau. Đến tháng 3-2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi và cả hai có quan hệ tình dục. Lúc này, Thoa chưa đủ 16 tuổi.
Sau đó, Thoa phát hiện mình có thai nên đến nhà Kiệt sống như vợ chồng.
Tháng 1-2022, Thoa sinh con đầu lòng. Đến tháng 5-2024, cả hai đi đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Kiệt và Thoa có thêm con vào tháng 6-2024.
Đến ngày 24-7-2024, công an phát hiện Thoa sinh con khi chưa đủ 16 tuổi.
Ngày 12-3, TAND thị xã Ninh Hòa cũ (nay là TAND Khu vực 4) xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện VKSND thị xã Ninh Hòa cũ (nay là VKSND Khu vực 4) thực hiện quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX phạt bị cáo Kiệt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng thời, ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường số tiền 10 triệu đồng giữa bị cáo và bị hại.
Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận và tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Sau đó, bị cáo Kiệt và bị hại Thoa cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.
Xét xử phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm nhận định tòa sơ thẩm cho rằng bị cáo và bị hại là vợ chồng nên số tiền mà bị cáo bồi thường cho bị hại là tài sản chung của vợ chồng để không áp dụng tình tiết giảm nhẹ là không đúng.
HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm tù.