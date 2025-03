Vụ chiến sĩ Cảnh sát cơ động ở Bà Rịa-Vũng Tàu hy sinh: Khởi tố 3 tội danh đối với bị can

Ngày 4-3, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hữu Trí ( tên gọi khác Tý Heo, 38 tuổi; ngụ số 110/28 đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) để điều tra về tội giết người, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ.

Trí là kẻ dùng dao tấn công chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị thương nặng sau đó tử vong.

Thông tin ban đầu, Trí là kẻ quản lý sau cai nghiện ở địa phương. Khoảng 7 giờ 35 phút ngày 3-3, tổ công tác Công an phường 7, TP. Vũng Tàu đến nhà mời Trí về trụ sở kiểm tra ma túy.

Tuy nhiên, Trí tỏ thái độ bất hợp tác, không chấp hành. Trí dùng dao rượt chém, làm rách áo một cán bộ thuộc lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường 7, rồi quay lại đốt xe máy của tổ công tác.