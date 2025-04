Vụ chiếc xe S450 hơn 5 tỷ của ca sĩ Duy Mạnh bị cháy: Mercedes-Benz nói gì?

Vụ cháy xảy ra là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, nguyên nhân đến từ việc loài gặm nhấm cắn hỏng một phần dây điện. Hư hỏng này làm giảm tiết diện của dây điện, dẫn đến tăng điện trở ở các dây điện này, tạo ra hiện tượng quá nhiệt của dây điện và gây ra cháy, chập điện.

Tóm lại, sự cố cháy là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, do loài gặm nhấm đã gây hư hỏng trước đó. Sự cố này là do tác nhân bên ngoài. Không phát hiện bất kỳ lỗi kỹ thuật hay khiếm khuyết nào từ sản phẩm".

MBV cũng cho biết, dựa trên kết quả giám định thiệt hại được thực hiện theo quy trình kiểm tra, đánh giá độc lập, công ty bảo hiểm đưa ra kết luận tương tự về nguyên nhân vụ việc - do yếu tố bên ngoài (có sự xâm nhập của loài gặm nhấm trong xe làm hư hỏng dây điện trong khoang động cơ, dẫn đến chập điện gây cháy). Từ đó, công ty bảo hiểm đã quyết định chi trả theo hình thức bồi thường tổn thất toàn bộ cho khách hàng, tính theo giá trị thị trường của một chiếc xe tương đương (đã qua sử dụng từ năm 2020 đến thời điểm đó).

Theo chia sẻ của ca sĩ Duy Mạnh, công ty bảo hiểm đã chủ động liên hệ và đền bù cho anh 2,9 tỷ đồng vào tháng 8/2023.