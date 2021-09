Vụ chém lìa đầu ở quận 7: Nghi phạm đã ly dị vợ, mới khỏi Covid-19

Ngày 27/9, thông tin từ Công an quận 7, TP HCM cho hay đang lấy lời khai nghi can Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng) để điều tra vụ giết người không còn nguyên vẹn được người dân phát hiện cạnh chuồng gà trên địa bàn quận 7.



Theo Pháp Luật TP.HCM, hiện nghi can đang hoảng loạn tinh thần. Qua test nhanh, nghi can này âm tính với chất ma tuý và SARS-CoV-2.