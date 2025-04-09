Vụ cháy quán karaoke An Phú: VKS đề nghị giảm nhẹ cho nữ cán bộ kêu oan

Cũng theo đại diện VKS, cả 6 bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ mới là đã khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại (Sơn khắc phục thêm trên 1 tỉ đồng, Luân 365 triệu đồng...),các bị hại cũng xin giảm nhẹ cho các bị cáo, nên VKS đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Trong phần phát biểu quan điểm, đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM, cho biết mặc dù quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, việc quy kết bị cáo Hồng phạm tội là có căn cứ.

"Đối với bị cáo Hồng kháng cáo kêu oan nhưng bị cáo vẫn chủ động hỗ trợ cho gia đình các bị hại, thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả của bị cáo nên đề nghị HĐXX vẫn xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật" - đại diện VKS nói.

Đối với các bị hại yêu cầu tăng số tiền bồi thường (mai táng phí, trợ cấp...), theo đại diện VKS, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các khoản bồi thường, hơn nữa đến thời điểm hiện tại, gia đình các bị hại đã nhận được nhiều tiền hơn ban đầu (do các bị cáo chủ động khắc phục thêm) nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị hại.

Từ những phân tích nêu trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo theo hướng bị cáo nào khắc phục số tiền lớn thì xem xét giảm nhẹ sâu, mức giảm cụ thể do HĐXX xem xét, quyết định.