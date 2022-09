Vụ cháy quán hát 32 người chết: "Hy vọng các cháu tôi còn sống"

"Tôi coi hình những người cháy đen thấy có một người giống T. nhưng chưa xác định được. Không biết cô ấy còn sống không và đang ở bệnh viện nào nên chỉ biết chờ đợi", anh Lê Anh nói.

Còn ông Bình ở phường An Phú cho biết tối 6/9 người nhà có đến quán hát karaoke nhưng đến chiều hôm sau mới biết họ đã mất. Đến cổng bệnh viện, ông Bình đã đứng chờ 2 giờ nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì.

Theo ghi nhận của phóng viên, nạn nhân trong vụ cháy ngoài tiếp viên còn có nhiều khách đến hát. Đến chiều tối, dòng người đổ về bệnh viện mỗi lúc một đông nhưng hầu hết không ai biết tình hình người thân mình bên trong ra sao.

Mắt liên tục ngóng vào phía trong, gương mặt ai nấy trước cổng bệnh viện đều chung một nỗi buồn.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hơn 20h ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú (khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An).

Công an tỉnh đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 66 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường.

Bước đầu xác định, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán.

Quán karaoke xảy ra hỏa hoạn do ông L.A.X. (42 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng cao 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.