Vụ cháy khiến 5 người chết ở Hà Nội: Ám ảnh cảnh ngõ sâu, 'chuồng cọp' quây kín

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại số nhà 9, hẻm 12 ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) khiến 5 người tử vong, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, do ngôi nhà nằm cách đường chính khoảng 300m, trong ngõ nhỏ nhiều ngách, hẻm nên gây khó khăn cho cảnh sát tiếp cận hiện trường.

Thêm vào đó, thời điểm xảy ra cháy vào lúc rạng sáng, ngôi nhà lại không được trang bị hệ thống báo cháy tự động nên gia chủ không kịp thời phát hiện cháy để thoát ra bên ngoài.