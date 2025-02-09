Vụ cháy bãi giữ xe gầm cầu Vĩnh Tuy: Bộ trưởng Trần Hồng Minh ra chỉ thị ‘nóng’

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với kết cấu hạ tầng giao thông tại các địa phương.

Chỉ thị nêu rõ, mặc dù hệ thống pháp luật đã quy định đầy đủ về quản lý hành lang an toàn, song thời gian qua vẫn còn tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Điển hình là vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) ngày 30/8, gây cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng kết cấu công trình.