Vụ cháy 500 xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân do con người

Tối 7/9, Công an TP Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ hỏa hoạn tại bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 13h02 ngày 30/8, đám cháy bùng phát dữ dội tại khu vực trụ T2, nhanh chóng lan rộng trong bãi xe.

Đến 13h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế và hoàn toàn dập tắt sau đó 15 phút. May mắn không có thiệt hại về người, nhưng diện tích cháy lên tới khoảng 300m², khiến hơn 500 xe máy các loại bị hư hỏng nặng.