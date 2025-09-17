Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Chiều 17/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hòa Bình xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang về hành vi nêu trên.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, hồ sơ vụ việc cùng đối tượng đã được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xã Mường Động, Phú Thọ) bắt xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ).