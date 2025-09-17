Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Tiến Dũng| 17/09/2025 20:06

Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 17/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hòa Bình xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang về hành vi nêu trên.

547652933 1108664871394065 1545224434806889557 n 3013.jpg
Bị can Nguyễn Trường Giang. Ảnh: CACC

 Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, hồ sơ vụ việc cùng đối tượng đã được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xã Mường Động, Phú Thọ) bắt xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ).

Tuy nhiên, thay vì đưa khách về đúng nơi và tính phí hợp lý, tài xế Giang đã chèn ép, yêu cầu bà Ly trả tới 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km.

Theo lời bà Ly, ban đầu Giang còn “hét giá” 3,5 triệu đồng, thậm chí khóa cửa xe không cho bà xuống. Chỉ khi bà nhiều lần van xin, tài xế mới chịu “giảm giá” xuống 2,5 triệu đồng rồi mới thả khách.

Vụ việc được anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình) ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình đã xác minh, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Trường Giang để phục vụ điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

