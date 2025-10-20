Vụ cha dượng dùng búa bạo hành bé gái lớp 5: Lời kể của trưởng thôn

"Tôi đã trực tiếp đưa cháu đến Trạm Y tế xã. Sau đó, cháu được Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Vinh (Nghệ An)" - trưởng thôn Hiệp cho hay.

Ông Hiệp vội chạy đến nhà trọ nơi cháu L. sinh sống thì thấy cửa bị khóa ngoài: "Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cháu bị thương nặng trên đầu nên gọi điện báo lại với Công an xã và đề nghị cần đưa cháu đến cơ sở y tế. Một lúc sau, cha dượng cháu về và mở cửa nhà trọ".

Trao đổi với phóng viên, Trưởng thôn Phú Hòa, ông Phan Viết Hiệp, cho biết khoảng 7h sáng 19/10, ông nhận được điện thoại từ Công an xã thông tin về vụ việc.

Cũng theo ông Phan Viết Hiệp, đây không phải là lần đầu tiên cháu L. bị bố dượng đánh. Trước đó, khoảng tháng 10/2024, cô giáo phát hiện cháu đến lớp với nhiều vết roi bầm tím, rớm máu trên người. Khi cô giáo hỏi thì cháu kể bị cha dượng đánh.

Nhà trường sau đó đã trình báo với chính quyền địa phương. Ông Hiệp cũng phối hợp với địa phương xác minh vụ việc.

“Khi ấy, vì thông cảm hoàn cảnh gia đình khó khăn nên địa phương cũng đã xử lý nương tay và yêu cầu anh Nam cam kết không tái phạm. Vậy mà nay đối tượng lại tái phạm, dùng búa đánh cháu tàn nhẫn và nguy hiểm hơn”, ông Hiệp nói.

Vị trưởng thôn này cũng cho hay, sau lần cháu L. bị bố dượng đánh vào năm 2024, ông có đưa cháu về nhà mình chăm sóc một ngày để trấn an tinh thần cho cháu.

“Đợt đó, thương cháu bị bạo hành, gia đình tôi xin nhận cháu làm con nuôi để chăm sóc nhưng nhà họ không đồng ý”, ông Hiệp nói thêm.