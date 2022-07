Vũ Cát Tường và những lần gây 'chấn động' showiz Việt

Những đoạn chat được cho là Vũ Cát Tường nói xấu Hồ Ngọc Hà, Trung Quân Idol, Tiên Tiên...

Ngoài ra, tài khoản này cũng đề cập đến chuyện Vũ Cát Tường bị bạn học vạch trần xin điểm, gian lận. Hay tại cuộc thi "Giọng hát Việt 2013" nữ ca sĩ bị cho là người quay lưng phủ nhận công sức giúp đỡ của nhạc sĩ Phương Uyên cùng chị em Thiều Bảo Trang. Với ê-kíp làm việc cũ, cô cũng bị tố là "cướp công" của người khác.

Sau đó, Vũ Cát Tường lên tiếng giải thích: "Trong vài ngày qua, trên các trang thông tin mạng có xuất hiện những hình ảnh về các đoạn tin nhắn của Tường, Tường xin nói rõ đây là những nội dung được dàn dựng và cắt ghép có chủ đích theo ý đồ của người tung, từ các tin nhắn đã xảy ra cách đây 2 năm. Đường còn dài lắm vàTường phải tin vào chính mình, vào yêu thương, bao dung và điều thiện”.

Đến cuối năm 2021, một tài khoản tiktok bất ngờ đăng đàn ẩn ý về tác phong thiếu chuyên nghiệp của một nghệ sĩ nổi tiếng tên T, khiến Vũ Cát Tường lại bị cộng đồng mạng réo tên.

Cụ thể, cô gái này chia sẻ về một đêm nhạc do mình đứng ra tổ chức cùng sự yêu thích dành cho Thanh Duy, sau đó bắt đầu kể về trải nghiệm không mấy tốt đẹp với một ca sĩ tên T.

"Hôm đó có sự cố xảy ra, anh Thanh Duy được xếp hát trước một bạn ca sĩ tên T nhưng T lại đến trước giờ hẹn 30 phút và yêu cầu được đổi giờ diễn với anh Thanh Duy. Lý do là vì bạn vừa nhận một show khác ngay khoảng thời gian mà mình book bạn nên muốn diễn sớm ở đây còn đi diễn thêm được nữa.