Vụ ca sĩ bị chém ở trạm xăng: Thừa nhận say xỉn, xin xã hội tha thứ

Trong đoạn video ghi lại tại giường bệnh do công ty quản lý White Music đăng tải, Peck gửi lời xin lỗi tới công chúng và những người liên quan, thừa nhận hành vi do mất kiểm soát vì say xỉn.

“Tôi xin lỗi người dân Thái Lan vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi cũng thất vọng với chính mình. Tôi không có ý định làm tổn thương ai, nhưng đã uống quá nhiều và không kiểm soát được bản thân”, Peck nói.

Peck cũng gửi lời xin lỗi đến tài xế taxi, tài xế xe bán tải và người đàn ông có liên quan trực tiếp trong vụ ẩu đả. Nam ca sĩ mong nhận được cơ hội sửa sai: “Tôi xin xã hội tha thứ. Tôi không muốn trở thành người xấu. Những bài học tôi đã học được, tôi sẽ ghi nhớ”.