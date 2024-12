Vụ ca sĩ 20 tuổi tử vong vì massage cổ vai gáy: Lời kể xót xa của người mẹ

Ca sĩ 20 tuổi Ping Chayada qua đời sau khi đi massage cổ vai gáy lời cảnh báo về những rủi ro từ kỹ thuật không đúng cách. Theo lời kể của bà Chantakan Prawhom (47 tuổi), mẹ của Ping, mọi việc bắt đầu vào tháng 10 khi Ping than phiền về việc đau vai và cổ. Do mẹ cô vừa phẫu thuật nên không thể massage giúp con gái, Ping tìm đến một tiệm massage truyền thống gần công viên Nong Prajak ở thành phố Udon Thani.

Mẹ của ca sĩ Ping Chayada, bà Chantakarn (Ảnh: Khaosod). Sau lần massage đầu tiên 2 ngày, Ping bắt đầu có triệu chứng đau cổ nghiêm trọng đến mức không thể nằm ngửa. Cô tiếp tục quay lại tiệm massage thêm 2 lần nữa, trong đó có thao tác vặn cổ được thực hiện tổng cộng 3 lần. Sau đợt massage cuối, tình trạng của cô trở nên tồi tệ với các triệu chứng tê liệt lan dần từ tay trái sang toàn bộ nửa người bên trái, sau đó lan sang cả bên phải. "Con gái tôi đã trở thành người bệnh liệt giường trước khi qua đời", bà Chantakan chia sẻ trong nước mắt. Kết quả chụp X-quang tại bệnh viện cho thấy ba đốt sống cổ C1, C2 và C3 bị lệch. Mặc dù được điều trị tích cực, tình trạng của Ping vẫn xấu đi nhanh chóng. Cô phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU trong 10 ngày trước khi qua đời vì biến chứng viêm phổi và nhiễm trùng huyết. Ping là ca sĩ trẻ đầy triển vọng với 5 ca khúc hit, bao gồm Natee Chuk-chen, Look Karn Ban, Por Mai Luem Kao và Kor Khama La Thot. Cô từng chia sẻ ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng và mới ra mắt được 2 đĩa đơn trước khi qua đời. Sự việc đã khiến cơ quan y tế tỉnh Udon Thani vào cuộc điều tra. Tiến sĩ Somchaichot Piyawatwelar, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết đang kiểm tra 14 cơ sở massage trong khu vực để xác minh giấy phép hoạt động và trình độ chuyên môn của nhân viên massage.

Ca sĩ Ping Chayada qua đời sau khi đi massage cổ. Ảnh: Thairath Tại cơ sở massage nơi Ping từng đến, kiểm tra sơ bộ cho thấy chỉ 2 trong số 7 nhân viên có giấy chứng nhận hành nghề hợp lệ. Bà Nichapa Chayanaphat (60 tuổi), quản lý cơ sở, cho biết không thể xác định ai là người đã massage cho Ping do thời gian đã lâu và nhân viên thường xuyên luân chuyển. Sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ trẻ là lời cảnh báo nghiêm khắc về tầm quan trọng của việc lựa chọn cơ sở massage uy tín và được cấp phép đúng quy định. Theo VietNamNet