Vụ buôn lậu 51kg vàng: Khởi tố thêm 1 chủ tiệm vàng ở TPHCM

Hai đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Cam và Báo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bọn chúng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đường dây vận chuyển hàng hóa và tiền tệ trái phép qua biên giới do “trùm” Mười Tường cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh thành và trên tuyến biên giới Tây Nam.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đã nắm rõ quá trình hình thành đường dây, các thủ đoạn, cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây phạm pháp do Mười Tường cầm đầu. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến đường dây này đến đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng.

Như CAO thông tin, trưa 30-10-2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an An Giang), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc.

Bị bắt sau khi trốn truy nã, ngày 9-7-2021, Cơ quan CSĐT đã dẫn giải bà “trùm” Mười Tường về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan. Cùng thời điểm này, hơn 150 cán bộ chiến sĩ Công an chia làm nhiều mũi công tác đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu trên địa bàn TP.Châu Đốc và huyện An Phú.