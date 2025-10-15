Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 22h ngày 13/10, người dân khi đi qua cầu Bến Thủy (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông đi cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả ba người bất ngờ biến mất. Tại vị trí họ đứng, người dân thấy một chiếc xe máy và hai cặp sách bị bỏ lại nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Theo Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh Võ Văn D. quen biết và kết hôn với chị Y.; hai người có hai con là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy tự tử, anh D. được cho là thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai người đã ly thân nhiều tháng, chị Y. đưa các con về sống bên nhà ngoại.

Cũng theo nguồn tin này, chiều hôm xảy ra sự việc, anh D. đến trường xin phép giáo viên đón hai con về sớm, sau đó gọi điện cho vợ thông báo về ý định ôm con tự tử.