Vụ Bí thư huyện Cô Tô bị tố hiếp dâm: Đề nghị kỷ luật ở mức cao nhất

Your browser does not support the audio element.

Vụ Bí thư huyện Cô Tô bị tố hiếp dâm, tỉnh đề nghị xử lý ở mức cao nhất (Ảnh: Minh họa).

Liên quan đến vụ việc, 3 lãnh đạo huyện cũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo cùng hàng loạt cá nhân và một số tổ chức bị kỷ luật bằng nhiều hình thức.