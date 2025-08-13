Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng: Chính quyền, kiểm lâm nói gì?

Kể từ ngày chồng là anh Thái Khắc Thành (SN 1980, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị kết án 6 năm tù do vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1992) vẫn chưa thể nguôi nỗi niềm.

"Gia đình tôi không ai biết đó là con vật nuôi bị cấm. Nếu biết vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ không làm như vậy", chị Oanh xót xa nói.

Chị Oanh cho biết, anh Thành và chị kết hôn từ nhiều năm trước. Cả hai vợ chồng có với nhau 3 người con, trong đó con đầu 7 tuổi và bé út mới hơn 1 tuổi. Hằng ngày, chị Oanh làm việc ở một công ty gần nhà, còn anh Thành làm nghề nông, trồng cây cảnh, nuôi chim và thỉnh thoảng đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập.

Chị Oanh đau xót trước việc chồng bị kết án 6 năm tù. Ảnh: T.Lương

Vào năm 2022, anh Thành mua một con gà lôi trống từ một người không quen biết trên mạng xã hội để về nhà nuôi nhốt. Hai năm sau, cũng qua mạng xã hội, chồng chị liên hệ với người ở huyện Diễn Châu (cũ), trao đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi để lấy hai con gà lôi mái của người này, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó.

Sau một thời gian nuôi, đầu năm 2025, gà mái sinh sản, nở được 10 con gà lôi con. Khi gà lớn, anh Thành rao bán trên mạng xã hội và có một tài khoản nhắn tin đặt hàng.