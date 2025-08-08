Vụ bé trai bị ném xuống nền bê tông: Người mẹ làm đơn bãi nại

Ngày 7-8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết UBND xã vẫn đang giao cán bộ Phòng Văn hóa cùng công an xã tiếp tục theo dõi sức khỏe của bé trai bị xách chân ném xuống nền bê tông xảy ra ở địa phương này.

Theo ông Thuận, sau khi nắm thông tin, UBND xã Trường Xuân đã cử cán bộ Phòng Văn hóa đến hỗ trợ, đưa bé trai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bước đầu, bệnh viện xác định bé trai có vết bầm ở má, chưa phát hiện thương tích nào khác. Hiện sức khỏe bé trai bình thường.