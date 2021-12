Vụ bê tông rơi từ xe rơ-moóc đè một người tử vong: Tài xế ra trình diện

Your browser does not support the audio element.

Sáng 7/12, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Việt Nguyễn - Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - cho biết: Lái xe đầu kéo biển kiểm soát 29H-481.94, kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 29R-082.80 làm rơi xuống đường nhiều khối bê tông cỡ lớn đè một người tử vong đã ra trình diện.

Nạn nhân xấu số cũng được xác định là ông Vũ Đức Huy (SN 1964) ở phường Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 22 - FA 008.69.