Vụ bé gái lớp 5 bị bạo hành: Công an làm việc với cha dượng

Thiện Lương| 20/10/2025 06:29

Liên quan đến cháu bé lớp 5 ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành, vết thương chằng chịt khắp cơ thể, công an đang làm việc với người đàn ông này.

Tối 19/10, đại diện UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin bé gái H.T.H.L (học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Cổ Đạm) nghi bị bạo hành, công an đã mời những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai.

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, hiện nay, công an xã đang làm việc với anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm). Người đàn ông này là cha dượng của bé L.

Nguyên Văn Nam.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: A.Quyết

Cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm cho biết, thời điểm cô giáo đưa cháu L. đi viện thăm khám, L. bị bạo hành đến mức không thể tự đi lại được, phải nhờ cán bộ công an bồng ra xe để tới bệnh viện.

a aa Bạo hành.webp
Hình ảnh cháu L. bị bạo hành với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: CTV

Trò chuyện với cô giáo, nữ sinh L. cho biết, tối hôm qua cháu bị bố dượng đánh, nhưng do bố đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được.

"Sáng nay, cháu L. mở cửa sổ, gọi nhờ hàng xóm, sau đó hàng xóm và Trưởng thôn đưa cháu L. đến trạm y tế xã", nữ hiệu trưởng kể.

Theo nữ hiệu trưởng, năm ngoái, cháu L. cũng bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, bố mẹ cháu L. cũng đã ký cam kết không tái phạm.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) và tiếp tục sinh được hai người con chung.

"Thời điểm cháu L. bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại của cháu L. bị bệnh nặng", nữ hiệu trưởng cho biết.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vu-be-gai-lop-5-bi-bao-hanh-cong-an-lam-viec-voi-cha-duong-2454349.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/vu-be-gai-lop-5-bi-bao-hanh-cong-an-lam-viec-voi-cha-duong-2454349.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Vụ bé gái lớp 5 bị bạo hành: Công an làm việc với cha dượng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO