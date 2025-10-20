Vụ bé gái lớp 5 bị bạo hành: Công an làm việc với cha dượng

Trò chuyện với cô giáo, nữ sinh L. cho biết, tối hôm qua cháu bị bố dượng đánh, nhưng do bố đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được.

"Sáng nay, cháu L. mở cửa sổ, gọi nhờ hàng xóm, sau đó hàng xóm và Trưởng thôn đưa cháu L. đến trạm y tế xã", nữ hiệu trưởng kể.

Theo nữ hiệu trưởng, năm ngoái, cháu L. cũng bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, bố mẹ cháu L. cũng đã ký cam kết không tái phạm.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) và tiếp tục sinh được hai người con chung.

"Thời điểm cháu L. bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại của cháu L. bị bệnh nặng", nữ hiệu trưởng cho biết.