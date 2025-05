Vụ bé gái bị tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Mẹ ruột đề nghị hoãn buổi làm việc với công an

Ngày 4-5, Công an xã Trà Côn (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) gửi giấy mời bà N.T.H (mẹ ruột cháu N.N.B.Tr) lúc 14 giờ cùng ngày đến Công an xã Trà Côn để cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long trao đổi một số việc.

Mẹ ruột cháu Tr. trao đổi với phóng viên về vụ tai nạn của con gái

Tuy nhiên, người thân của bà H. cho biết cùng ngày bà lên xã để nộp đơn hoãn buổi làm việc nói trên.