Vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Luật sư tiết lộ về buổi học online cuối cùng, bạn bè của bé đều nghe tiếng phụ nữ la lối, đập đồ

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Trao đổi với PV ngày 1/1/2022, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, thời điểm trước khi bé V.A. tử vong, trong tiết học online cuối cùng, các bạn của cô bé có nghe thấy tiếng la lối um sùm và đập đồ đạc trong camera, nhưng mọi người chỉ nghĩ là bố mẹ cô bé la mắng bình thường cho đến khi sự việc đau lòng được phát hiện ra.

"Ai cũng nói V.A. rất ngoan và lễ phép. Tôi có gặp một chị làm ở Hội Phụ nữ phường, chị kể con chị học cùng lớp với bé V.A.

Ngày cuối cùng của bé là ngày 22/12, thì ngày 21 bé vẫn học lớp Anh Văn online, bạn bè của bé đều nghe tiếng một người phụ nữ la um sùm trong camera, còn đập đồ nữa. Phải chăng lúc đó mình phát hiện ra, các phụ huynh khác phát hiện ra thì có khi đã giải cứu kịp thời khiến V.A. không phải chết oan uổng.

Các bé khác nghĩ là bạn bị bố mẹ la mắng bình thường thôi nên không chú ý, đến ngày 23 không thấy bé học nữa cô giáo mới tới nhà thì bố và dì ghẻ kêu V.A ở chỗ khác, qua nhà ông nội bên Đa Kao hỏi tiếp thì mới biết bé mất rồi. Sau đó thông tin mới rùm beng lên...", nữ luật sư cho biết.

Bé V.A. bị bạo hành dã man đến chết trước khi được đưa đến bệnh viện

Liên quan tới vụ việc, vào hôm nay (1/1), Công an quận Bình Thạnh, TP. HCM cho biết đã làm rõ thêm nhiều thông tin liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi tử vong vì bị bạo hành.



Quá trình điều tra, công an xác định trong gần 4 giờ đồng hồ ngày 22/12, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã hành hạ đánh đập bé V.A tới khi cháu kiệt sức. Cụ thể, Trang dùng cây gỗ đánh vào nhiều phần trên cơ thể bé và dùng chân đạp vào vùng mông, âm hộ, ngực,…



Trang dùng dây trói chân bé V.A đến khi cháu kiệt sức. Thậm chí Trang bắt cháu vừa quỳ học, vừa uống nước. Bé V.A quỳ thì Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu. Chưa dừng lại, Trang bắt bé ngồi vào ghế rồi dùng chân đạp té ngã.



Do bé gái kiệt sức nên Trang đỡ bé ngồi lên giường nhưng cháu không còn sức nên té ngã. Trang kéo bé V.A ngồi dậy thì miệng bé trào ra nước… ngã xuống nền nhà và ngất lịm.



Bé V.A sau đó được xác định tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.