Vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Bố nhiều lần ngồi nhìn con bị đánh đập bằng gậy sắt, lúc con đang cấp cứu thì tranh thủ xóa dữ liệu camera bao che cho người tình

Liên quan đến vụ bé N.T.V.A (8 tuổi) bị bạo hành đến tử vong ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. ngày 2/1, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ an lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

Hiện phía công an vẫn đang kiểm tra đánh giá so với thực tế hiện trường, vết thương của bé A. và điều tra hết sức thận trọng.

Vụ việc đã gây bức xúc lớn trong dư luận bởi hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và đặc biệt là Nguyễn Kim Trung Thái - bố ruột bé V.A. khi đã có những việc làm bao che cho tội ác của người tình.