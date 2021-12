Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Đơn tố cáo của người mẹ tiết lộ những "góc khuất" của cuộc hôn nhân bất hạnh, nỗi uất hận khi phải rời xa con vì "kẻ thứ 3"

Ly hôn vì bị phản bội Trước đó, vào ngày 27/12, gia đình mẹ ruột của bé cũng đã làm đơn tố cáo gửi đến Viện KSND và Công an Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời nhờ Hội bảo vệ quyền trẻ em Tp. Hồ Chí Minh tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Theo nội dung đơn tố cáo của chị N.T.H (mẹ bé V.A.), chị và ông N.K.Tr.T. (bố bé V.A.) kết hôn năm 2012, đến năm 2013 thì sinh cháu V.A. Năm 2016, hai vợ chồng có thêm một bé trai nữa.

Tuy nhiên, đến năm 2020, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, lục đục, sau đó chị H. phát hiện chồng ngoại tình và có quan hệ bất chính với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Quá trình chung sống sau đó mâu thuẫn hai vợ chồng ngày càng căng thẳng. Đến tháng 8/2020, tòa án đồng ý cho hai người thuận tình ly hôn, ông T. nuôi V.A. còn chị H nuôi đứa con trai nhỏ.



Sau khi ly hôn, ông T. đưa bé V.A. cùng Trang dọn về sống chung với nhau tại chung cư S.G.P. Sau hơn 1 năm ly hôn, chị H. không thường xuyên được gặp con gái và bị cấm cản. Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã hơn 1 năm nhưng chị H chỉ được gặp con 2-3 lần, lần cuối cùng là khoảng tháng 12/2020.

"Do ông T. ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt một năm cháu V.A. sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím. Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu, lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím", chị H. nêu rõ trong đơn.

Về vấn đề này, thông tin từ biên bản khám nghiệm tử thi của cháu V.A. theo chị H. cung cấp cho biết, cháu bị phù nề phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, đầu có vết rách bị cạo để khâu, đầu có vết sẹo cũ, nách trái nách phải bị bầm tím, mông có bầm tím khoảng lớn... Kết luận nêu rõ, nguyên nhân cái chết của cháu V.A là do phù nề phổi và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím gây ra.