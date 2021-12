Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM: Cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất

Hành vi tàn ác, phi nhân tính



Vụ nghi vấn người phụ nữ bạo hành cháu bé 8 tuổi tại TP.HCM dẫn đến cái chết đau lòng của cháu bé đang gây bức xúc dư luận. Ông nhìn nhận thế nào về vụ việc này?



Có thể nói, những vụ việc bạo hành trẻ em dẫn đến thương vong như ở TP.HCM vừa qua không phải lần đầu xảy ra. Gia đình tan vỡ, bố mẹ ly tán, cha lấy thêm vợ, mẹ đi lấy chồng, con cái bơ vơ, rồi bị ruồng bỏ, bạo hành; cha dượng bạo hành con riêng của vợ, mẹ kế bạo hành con chồng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi. Thậm chí còn xảy ra tình trạng bố đẻ bạo hành con gái dẫn đến cái chết thương tâm như ở thành phố Hà Nội vừa qua.



Nhưng vụ việc bạo hành như vừa qua ở TP.HCM thực sự gây bức xúc trong dư luận, rất đáng bị lên án. Phải khẳng định, đây là hành vi vi phạm đạo đức xã hội dẫn đến vi phạm về mặt hình sự. Hành vi bạo hành của Võ Nguyễn Quỳnh Trang thật phi nhân tính, tàn ác và vô cảm, không thể chấp nhận được.

Bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Ảnh: IT

Quan điểm của ông trong việc xử lý vụ việc này thế nào?



Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, luôn bị xã hội lên án. Bởi vậy, ai vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt, phải truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất trong Bộ luật Hình sự với những đối tượng này, để phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh những ai có hành vi bạo hành trẻ em, nhất là với trẻ em đang sống trong cùng một gia đình.



Cha đẻ không thể vô can



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Nguyễn Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác. Ngoài đối tượng Trang, còn bố đẻ của cháu bé liệu có liên quan không, theo ông?



Trong vụ việc này, rõ ràng phải xem xét đến hành vi và trách nhiệm của bố cháu bé. Ông bố biết hành vi bạo hành của người phụ nữ kia mà không có biện pháp ngăn chặn? Tại sao khi con gái ở với mình mà mặc nhiên cho vợ sắp cưới bạo hành con như vậy? Quá trình sống chung như vậy, ông bố có biết con gái bị bạo hành hay không?...



Theo tôi, cơ quan điều tra, truy tố cần phải xem xét hành vi của ông bố này, xem vi phạm đã đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự không, hay phải xử lý vi phạm hành chính. Nhưng dù xét ở góc độ nào thì ông bố cũng không thể vô can. Ông bố không trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành, nhưng lại thiếu trách nhiệm để người phụ nữ ấy bạo hành, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé. Rõ ràng, bố cháu bé cũng phải có trách nhiệm liên đới trong vụ việc này.



Qua vụ việc này và nhiều trường hợp khác, theo ông, cần có giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em?