Vụ bé gái 4 tuổi bị bố đe dọa treo lên trần nhà ở Bắc Ninh: Chủ tịch xã nói gì?

Chiều 20/10, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương - cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi (cháu N.T.H.) bị bố là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, trú tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương) đe dọa treo lên trần nhà.

Ông Thắng cho biết, ông Tuấn là người địa phương, còn chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993) - vợ thứ 2 của ông Tuấn - là người từ nơi khác đến. Hai người có một con chung là cháu H. Trước khi sự việc xảy ra, ông không có thông tin hai bên cãi vã lớn.

"Chị Nhung thường xuyên đi làm ăn xa, cháu H. ở nhà với ông Tuấn từ nhỏ", ông Thắng thông tin thêm.