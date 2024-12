Vụ bé 5 tuổi tử nạn khi vừa xuống xe đưa đón: Không khởi tố vụ án

Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, không thể khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn làm cháu bé 5 tuổi tử vong xảy ra vào chiều 18/11 trên địa bàn. Ngày 10/12, Công an huyện Anh Sơn cho biết, cơ quan này chưa có kết luận chính thức về vụ tai nạn làm cháu bé 5 tuổi tử vong, xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Cao Sơn. Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra Công an huyện Anh Sơn khẳng định không thể khởi tố vụ án này. Theo cán bộ Công an huyện Anh Sơn, sự việc xảy ra là quá bất ngờ và đau lòng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của đơn vị này không khởi tố vụ án vì qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tài xế ô tô tải trực tiếp gây ra vụ tai nạn có lỗi. Hiện trường cháu bé 5 tuổi bị xe tải tông (Ảnh cắt từ clip). Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 18/11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Sau giờ tan trường, xe đưa đón học sinh chở các cháu về trả cho các gia đình. Khi xe đến xóm 1, cháu L.T.K.N. (5 tuổi) xuống xe và chạy qua đường để vào nhà. Cùng lúc này, ô tô tải lao tới tông cháu bé tử vong. Trước đó, đại diện Thanh tra Sở Giao thông và vận tải (GTVT) Nghệ An cho biết, ô tô chở nhóm học sinh Mầm non và Tiểu học ở xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, mang biển kiểm soát 29B-302.56, do ông Cao Đức Cường, trú xã Cao Sơn điều khiển. Theo vị cán bộ Thanh tra Sở GTVT Nghệ An, ngày 25/9, đơn vị này đã lập đoàn đi kiểm tra hoạt động xe hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, đoàn đã kiểm tra chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, giấy tờ xe mang tên ông Đào Ngọc Thiết, ở xã Yên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Phương tiện được đăng kiểm có giá trị tới ngày 24/12; phù hiệu do Sở GTVT thành phố Hà Nội cấp cho hộ kinh doanh ông Đào Ngọc Thiết, có giá trị đến ngày 19/12/2025. Tài xế Cao Đức Cường có giấy phép lái xe hạng E, do Sở GTVT Nghệ An cấp, còn giá trị đến 29/11/2028. Phương tiện này được ông Thiết hợp đồng với các gia đình đưa đón học sinh bậc Mầm non và Tiểu học ở xã Cao Sơn. Cũng theo cán bộ Thanh tra Sở GTVT Nghệ An, tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe này được niêm yết có phù hiệu xe hợp đồng; có bảng hướng dẫn an toàn giao thông, thoát hiểm cho hành khách; niêm yết ngoài xe có tên ở cửa, số điện thoại của đơn vị kinh doanh; có hợp đồng vận chuyển giữa đại diện phụ huynh và chủ xe.