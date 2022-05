Vụ bắt giữ phi công Nga gây tranh cãi của Mỹ

Theo cáo buộc của DEA, Konstantin Yaroshenko cùng đồng phạm đã âm mưu vận chuyển 3 lô hàng cocain với trọng lượng 4 tấn và giá trị lên tới hơn 100 triệu USD từ Colombia sang châu Phi qua ngả Liberia và Ghana. Tại đây, các kiện hàng được chia nhỏ và vận chuyển ngược về thành phố New York, Mỹ để tiêu thụ.

Vụ bắt giữ Konstantin Yaroshenko vì thế được thực hiện theo yêu cầu của các công tố viên ở New York. Đây là một sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử, một công dân Nga bị các đặc vụ Mỹ bắt tại một nước thứ 3 trước khi di lý về Mỹ.

Phiên tòa xét xử

Phiên tòa xét xử Yaroshenko và đồng phạm được diễn ra vào tháng 2/2011 ở New York. Tại đây, ông ta đã khẳng định sự vô can và từ chối chấp nhận một thỏa thuận nhận tội từ phía công tố viên. Tuy nhiên, một bồi thẩm đoàn ở New York vẫn buộc tội Konstantin Yaroshenko cùng đồng phạm người Nigeria Chigbo Peter Ume về tội âm mưu vận chuyển ma túy số lượng lớn vào Mỹ. Ngày 7/9/2011, một tòa án ở New York đã tuyên phạt Yaroshenko 20 năm tù giam cho hành vi phạm pháp này. Với vai trò chủ mưu, Chigbo Peter Ume nhận bản án 30 năm tù giam.

Tháng 11/2012, Yaroshenko đã đệ đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm nhưng bị từ chối. Không bỏ cuộc, đến tháng 4/2014, luật sư Alexey Tarasov của Yaroshenko đã yêu cầu một phiên tòa xét xử lại, sau khi những bằng chứng mới chứng minh sự vô tội của Yaroshenko được trình lên.