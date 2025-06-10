Vụ bắn 3 người tử vong ở Đồng Nai: Nghi phạm dùng súng phá hỏng camera trước khi gây án

Chiều nay (6/10), Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Đắk Nhau ngày 2/10.
Chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc - thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra và các phòng nghiệp vụ cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.
Nghi phạm bị bắt sau 56 giờ gây án
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công 5 Phó Giám đốc đến hiện trường, phụ trách 5 mũi xác minh với 15 tổ công tác, huy động hơn 500 cán bộ để triển khai vụ án.
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cùng các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo công an tỉnh tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an TPHCM nhanh chóng làm rõ vụ án. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp đến hiện trường vụ án, chỉ đạo công tác truy bắt hung thủ. Đồng thời, ông yêu cầu xây dựng kế hoạch bài bản, khoa học và phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ trong quá trình truy xét.
Theo Thiếu tướng Hải, thông tin quan trọng nhất từ là người dân, qua đó lực lượng công an có định hướng đúng, điều tra làm rõ.
"Sau 56 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt nghi phạm Tùng", ông Hải cho biết. Đây là khoảng thời gian các cán bộ, chiến sĩ không ngủ và thường xuyên họp để đánh giá, chỉ đạo vụ án.
Quá trình xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật và vận động quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã thu được nhiều nguồn tin có giá trị, trong đó có hơn 50 nguồn tin từ người dân.
Nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) bị Công an Đồng Nai cáo buộc hành vi Giết người và Cướp tài sản; tiếp tục làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết thêm, đến nay, Lê Sỹ Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đắk Nhau và cướp tài sản. Lời khai phù hợp với các chứng cứ thu thập được. "Chúng tôi khẳng định động cơ của nghi phạm là giết người, cướp tài sản, bởi anh ta không có nghề nghiệp ổn định", Giám đốc Công an Đồng Nai nói.
Qua khám xét, công an thu giữ một khẩu súng và 52 triệu đồng là tang vật vụ án. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại một cơ sở thu mua nông sản ở xã Đắk Nhau. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét nghi phạm.
Nghi phạm lên kế hoạch kỹ lưỡng, bắn camera trước khi sát hại 3 người
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi dùng súng bắn 3 người tại căn nhà, nghi phạm Lê Sỹ Tùng đã tiếp tục dùng cưa để cưa két sắt tại nhà của các nạn nhân. Ông Hải cũng thông tin thêm, trước khi đối tượng Tùng thực hiện dùng hung khí sát hại 3 người, nghi phạm có dùng súng bắn camera để che dấu hành vi phạm tội.
"Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa có thông tin xác minh việc đối tượng có nghiện game hay không. Tuy nhiên, trong thời gian học cấp 3, đối tượng có chơi game", Thiếu tướng Hải thông tin.
Lực lượng chức năng cũng khẳng định chưa có thông tin xác nhận đối tượng từng làm việc cho gia đình nạn nhân.
Trong quá trình triển khai lực lượng truy xét đối tượng, các đơn vị công an nhận định đây là một vụ án khó. Do khu vực nơi ở của các nạn nhân thưa thớt nhà dân nên việc xác minh thông tin ban đầu gặp nhiều khó khăn.
Xác minh hung khí của nghi phạm
Đối với hung khí mà đối tượng Lê Sỹ Tùng sử dụng, cơ quan công an xác định đây là vũ khí quân dụng và hiện đang tiến hành xác minh, làm rõ.
Trước đó, ngày 2/10, tại xã Đắk Nhau xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, lực lượng công an đã huy động các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét nghi phạm. Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa thu mua nông sản), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014).
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua khám nghiệm xác định 3 nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.
Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà. Cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng sau hơn 2 ngày truy lùng.