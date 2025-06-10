Vụ bắn 3 người tử vong ở Đồng Nai: Nghi phạm dùng súng phá hỏng camera trước khi gây án

Chiều nay (6/10), Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Đắk Nhau ngày 2/10.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc - thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra và các phòng nghiệp vụ cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (giữa) - cung cấp thông tin về vụ án. Ảnh: Hoàng Anh

Nghi phạm bị bắt sau 56 giờ gây án

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công 5 Phó Giám đốc đến hiện trường, phụ trách 5 mũi xác minh với 15 tổ công tác, huy động hơn 500 cán bộ để triển khai vụ án.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cùng các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo công an tỉnh tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an TPHCM nhanh chóng làm rõ vụ án. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp đến hiện trường vụ án, chỉ đạo công tác truy bắt hung thủ. Đồng thời, ông yêu cầu xây dựng kế hoạch bài bản, khoa học và phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ trong quá trình truy xét.