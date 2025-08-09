Vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách: 2 nạn nhân yêu cầu bác sĩ xin lỗi

Ngày 8-9, Công an phường Hạnh Thông, TP.HCM đang làm việc với những người liên quan vụ việc chị NTTT (31 tuổi, quê Đắk Lắk) trình báo bị bà NTTC, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông, hành hung và làm hư hỏng tài sản.

Khách hàng tố bác sĩ dùng hung khí tấn công

Trao đổi với phóng viên, chị T kể lại, chiều ngày 3-9 chị đi cùng người bạn tên PU (33 tuổi) đến nha khoa Tuyết Chinh ở đường Trần Thị Nghỉ để kiểm tra, chỉnh sửa hàm răng đã được niềng. Sau khi trình bày nguyện vọng được gặp trực tiếp bác sĩ C, chị T chờ ở khu vực lễ tân.

Bà C dùng hai tay giữ chặt cổ khách hàng. Ảnh cắt từ clip

“Tôi đang ngồi chờ thì bà C bước ra tay cầm một cây gậy sắt, loại vẫn thường dùng để tập xà đơn. Ngay sau đó bà tấn công, giằng tôi xuống đất, giật điện thoại ném vỡ, giật luôn kính mắt rồi đuổi tôi ra ngoài” – chị T bất bình.