Vụ ba người bị bắn tử vong ở Đồng Nai: Lộ diện 3 kẻ 'tiếp tay' cho Lê Sỹ Tùng

Ngày 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát bằng súng khiến 3 người trong một gia đình ở xã Đăk Nhau (Đồng Nai) tử vong, gây rúng động dư luận.

Kết quả điều tra xác định bị can Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ phường Phước Bình, Đồng Nai) đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm tham gia trong quá trình gây án. Cơ quan CSĐT đã khởi tố Tùng về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, 3 đối tượng liên quan gồm Lưu Minh Tiến (ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ngụ tỉnh Thái Nguyên) cũng bị khởi tố, bắt giữ vì có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi gây án.