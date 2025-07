Vụ áp thuế gần 4,5 tỷ cho 300m² đất: Sở Tài nguyên Nghệ An báo cáo ra sao?

Theo điểm b, khoản 1, Điều 19 Nghị định 101/2024, cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc thông tin ngoài quy định, nên cán bộ xử lý hồ sơ đã hiểu phần diện tích xin chuyển mục đích nằm ở phân lớp đầu tiên (tính từ chỉ giới đường Hoàng Tá Thốn vào) do phần phía sau giáp với ngõ đi vào khu nghĩa trang.

“Thửa đất số 683, tờ bản đồ số 15 (thửa đất nhà bà Hồng - PV) ở phường Hưng Lộc, TP Vinh được quy định mức giá 15 triệu đồng/m2 tại bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung là đúng với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 11 Nghị định số 71/2024 của Chính phủ quy định về giá đất”, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.

Tuy nhiên, do thửa đất này có chiều sâu trên 30m so với chỉ giới xây dựng đường giao thông nên khi xác định mức giá để tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng phương pháp phân lớp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 57/2019 của UBND tỉnh Nghệ An.

Điều 3, Quyết định số 57/2019 của UBND tỉnh Nghệ An quy định thửa đất có chiều sâu trên 30m tính từ chỉ giới xây dựng đường giao thông, mức giá được xác định bằng phương pháp phân lớp.

Theo đó, diện tích sâu trên 20m đến 40m mức giá bằng 60% mức giá quy định tại bảng giá đất. Nghĩa là, gia đình bà Hồng được áp dụng mức giá bằng 60% của 15 triệu đồng/m2.