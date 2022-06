Vụ án tại Cục Lãnh sự: Các bị can nhận hàng chục tỷ đồng, hàng trăm nghìn USD

Chiều 30/6, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra bước đầu đối với vụ đưa và nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số địa phương.

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin tại họp báo

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 7 bị can về tội Nhận hối lộ và 3 bị can về tội Đưa hối lộ, trong đó có bị can Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao).

"Kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần chờ kết luận cuối cùng", đại diện Cơ quan An ninh điều tra thông tin thêm.