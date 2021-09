Vụ án rúng động: 'Góa phụ đen' Nhật giết hàng loạt bạn tình bằng chất độc

Năm 2013, ông Isao Kakehi, 75 tuổi, làm quen với bà góa Chisako Kakehi, 67 tuổi. Trong vòng 2 tháng, họ kết hôn, chuyển về sống cùng nhau ở Muko, Kyoto. Cả hai cùng làm bánh gạo để chào đón năm mới. Tuy nhiên, ngày 28/12, ông trở thành nạn nhân thứ tư và là nạn nhân cuối cùng của sát thủ “Goá phụ đen”.



Theo CNN, Chisako Kakehi bắt đầu giết người vào năm 2007 song không bị nghi ngờ gì. Mãi sau khi ông Isao Kakehi thiệt mạng, cảnh sát mới điều tra và bắt giữ người phụ nữ này vào năm 2014. Năm 2017, Chisako Kakehi bị kết án tử hình. Kháng cáo nhằm thay đổi phán quyết hồi tháng 6 năm nay của bà này không thành công.



Đài truyền hình NHK dẫn lời một thẩm phán trong phiên toà hồi tháng 6 cho biết: “Chisako Kakehi làm quen với các nạn nhân thông qua công ty môi giới và hạ độc hết người này tới người khác. Đó là một tội ác tàn nhẫn, dựa trên ý định và kế hoạch giết người có từ trước”.



Vụ án ã làm chấn động Nhật Bản và nêu bật những mối nguy hiểm trên mạng rình rập những người độc thân già yếu, dễ rơi vào bẫy tình. Vụ việc cũng khiến Nhật đặt ra câu hỏi tại sao một người phụ nữ trong độ tuổi xế chiều lại bắt đầu giết những người đàn ông mà bà ta yêu.



Đời tư ít biết của “Goá phụ đen”



Chào đời ở tỉnh Saga, phía tây nam Nhật, Chisako Kakehi làm việc tại một nhà máy in ấn, kết hôn với người chồng đầu tiên vào năm 1969 khi 23 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm cho tới khi chồng bà này qua đời vào năm 1994. Năm 2007, Chisako Kakehi bước vào một mối quan hệ mới với ông Toshiaki Suehiro, 78 tuổi.



Chiều 18/12/2007, Chisako ăn trưa cùng ông Suehiro và các con cháu của ông. Trong bữa ăn, ông Suehiro uống thuốc bổ, việc này giúp Chisako dễ dàng tráo viên thuốc chứa xyanua thành một trong các viên thuốc mà ông Suehiro uống, phán quyết của toà án cho hay.



Chưa đầy 15 phút sau bữa trưa, ông Suehiro ngã gục, bất tỉnh trên đường. Khi xe cấp cứu tới, người đàn ông này đang thở hổn hển và sắp ngừng thở, toà án cho hay. Chisako Kakehi đi cùng ông Suehiro tới bệnh viện nhưng chỉ xưng tên là Hiraoka. Tại bệnh viện, các bác sỹ nói ông cụ suýt chết vì ngạt thở.



Ông Suehiro là một trong số 4 nạn nhân của Chisako giữ được mạng sống song bị rối loạn chức năng và suy giảm thị lực không thể chữa khỏi. Một năm rưỡi sau, ông qua đời vì một bệnh không liên quan. Vài năm sau, Chisako Kakehi để mắt tới nạn nhân tiếp theo.



Săn con mồi



Theo toà án Nhật, ông Masanori Honda, 71 tuổi, bị bệnh tiểu đường nhưng vẫn khoẻ mạnh. Năm 2011, ông thường xuyên tới các câu lạc bộ thể thao và có quan hệ tình cảm với Chisako Kakehi. Cặp đôi này nói với bạn bè vào cuối năm 2011 rằng họ định kết hôn.



Sau đó, Chisako quyết định ra tay. Ngày 9/3/2012, bà ta gặp ông Honda tại một cửa hàng rồi mỗi người đi một ngả. Vào 5h chiều ngày hôm đó, ông Honda bất tỉnh khi đang lái xe. Chưa đầy 2h sau, các bác sĩ ở bệnh viện xác nhận ông đã qua đời. Các bằng chứng sau đó cho thấy, Chisako Kakehi không có ý định sống lâu dài với ông Honda. Hai tháng trước khi ông chết, Chisako Kakehi đã bí mật hẹn hò với những người đàn ông khác.



Minoru Hioki, 75 tuổi, là nạn nhân tiếp theo. Ông từng bị ung thư phổi nhưng đã được chữa trị. Tháng 8/2013, sau khi quen biết Chisako Kakehi, ông Hioki đã viết cho người phụ nữ này một lá thư, bày tỏ mong muốn cả hai được sống với nhau trọn đời. Tuy nhiên, cuộc tình lãng mạn đã kết thúc vào ngày 20/9 khi họ ra ngoài ăn tối.



Ông Hioki cũng thường xuyên uống thuốc bổ và bị Chisako đánh tráo thuốc. Ngay sau khi kết thúc bữa ăn, ông Hioki bất tỉnh. Khi xe cấp cứu tới, người đàn ông này đã thở một cách khó nhọc. Dù biết ông Hioki có con cháu và từng bị ung thư, Chisako Kakehi vẫn nói dối nhân viên cấp cứu. Khi được đề nghị hồi sức cho ông Hioki, Chisako đã từ chối. Ông Hioki đã qua đời trong vòng 2h sau đó.



Chisako Kakehi sau đó trở nên táo tợn hơn. Tháng 11/2013, hai tháng sau khi ông Hioki qua đời, người phụ nữ này đã kết hôn với ông Isao Kakehi. Ngoài ra, khoảng một tháng sau khi kết hôn, Chisako bắt đầu bí mật hẹn hò một người đàn ông khác.



Vài tuần sau hôn lễ, ông Isao bị ngừng tim sau khi ăn tối tại nhà với vợ mới. Một tiếng sau đó, ông qua đời. Cái chết của ông Isao làm dấy lên nghi ngờ về những bạn tình không may của Chisako, khiến cảnh sát tiến hành điều tra và mau chóng phát hiện sự gian dối của người phụ nữ này.



Bắt giữ kẻ giết người



Cái chết của ông Isao Kakehi có nhiều nghi vấn buộc nhà chức trách phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, một lượng lớn xyanua được tìm thấy trong tim, máu và dạ dầy của nạn nhân. Nhiều ngày sau, nhà chức trách tìm thấy các viên thuốc bổ và những viên thuốc rỗng trong căn hộ của Chisako. Việc này cho thấy, Chisako Kakehi đã lấy thuốc bên trong và đổ xyanua dạng bột vào trong.



Tháng 8/2014, các nhà điều tra tìm thấy dấu vết trong căn hộ của Isao Kakehi. Một túi nilong có dấu vết của xyanua được tìm thấy trong một chậu cây mà Chisako Kakehi vứt đi. Màu sắc của túi và những gì chứa bên trong cho thấy xyanua đã chôn được vài tháng. Toà án cho thấy, Chisako Kakehi lấy xyanua từ nơi làm việc là nhà máy in.



Hai tháng sau, cảnh sát bắt Chisako Kakehi. Sau hàng loạt cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều tháng, người phụ nữ này nhận tội đầu độc ông Honda, Hioki và Suehiro. Theo đài NHK, cảnh sát cho rằng Chisako Kakehi có liên quan tới việc giết hại 4 người đàn ông khác, song các công tố viên quyết định rằng không truy tố vì không đủ bằng chứng.



Điểm chung của các nạn nhân



Bốn nạn nhân của Chisako Kakehi sống ở các thành phố khác nhau, làm các công việc khác nhau và không có quan hệ với nhau, ngoài một điểm chung là có khá nhiều tiền tiết kiệm và tài sản. Cùng với việc tuổi cao, độc thân, họ đã trở thành các mục tiêu hoàn hảo.



Vụ đầu độc đầu tiên của Chisako Kakehi bắt nguồn từ nợ nần. Người phụ nữ này nợ ông Suehiro 48 triệu Yen và nghĩ rằng giết chủ nợ sẽ khỏi phải trả tiền. Hiện chưa rõ tình hình tài chính của Chisako Kakehi khi đó ra sao, nhưng vào thời điểm nạn nhân thứ 4 của “goá phụ đen” tử vong, bà ta đã lấy được nhiều tiền từ các nạn nhân trước đó.